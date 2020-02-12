Жена священника сбила ребёнка и скрылась: у девочки сломан позвоночник

Девочка с матерью пострадали в аварии, которая произошла в селе Дворцы Дзержинского района. ДТП зафиксировано ещё 30 января, однако полиция сообщила о происшествии только в среду, 12 февраля, после того, как об этой истории написали родственники пострадавших в соцсетях.

По предварительной информации ГИБДД, 33-летняя женщина в 16:30 ехала за рулём «Лады Ларгус», не справилась с управлением и сбила 11-летнюю девочку, которая шла с матерью по противоположной обочине. После этого водитель уехала с места происшествия.

Вскоре женщину нашли.

Пострадавшая девочка лежит в областной больнице в Калуге. Как рассказала нам родственница пострадавшей, у ребёнка компрессионный перелом позвоночника. Также, по её словам, травмы получила и мать девочки.

- Сбила на скорости, вышла, посмотрела, сказала, что её ждут её дети и умчала, - комментировала наша собеседница ранее в ВК. - После всего приехала к ним с адвокатом на своей машинке.

Родственница девочки пояснила kp40, что эту жену священника во Льва Толстого все знают.

Полиция проводит проверку.

P.s. Изначально в новости говорилось, что за рулём была монахиня, однако позже мы уточнили данные.

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