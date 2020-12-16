В Калуге зажгли огни новой елки на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, рядом со зданием городской управы в Калуге на Ленина, 93 смонтировали елку. В среду, 16 декабря, на ней зажглись огни.

В соседнем сквере установлены павильоны. В рамках проекта «Новогодняя столица России-2021» здесь пройдет базар «Станция 1371». Ранее в городской управе рассказывали, что для этой площадки готовятся инсталляции на космическую тему.

Елка возле городской уравы.

Павильоны для ярмарки установили по периметру сквера.

Проход со стороны улицы Луначарского.

Фонари, которые до этого в течение года ломали вандалы, теперь пострадали от установщиков павильонов. Но некоторые лампочки горят.

Живыми елками в Калуге начнут торговать с 18 декабря.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена в нашей новости.

Тем временем

Как в Калуге создают ледяные фигуры для уличной выставки. Наш фоторепортаж.