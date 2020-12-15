В Калуге 16 елочных базаров заработают с 18 и 20 декабря
В Калуге елочные базары начнут работать уже в конце нынешней недели, сообщила во вторник, 15 декабря, городская управа. Стоимость елок будет начинаться от 700 рублей. Торговать ими будут до 31 декабря.
С 18 декабря елки можно будет купить на ярмарках по адресам:
- ул. Никитина, 70,
- пер. Малинники, 7/2,
- ул. Жукова, 38,
- ул. Московская, 331,
- ул. Льва Толстого, 55,
- ул. Моторная, 28,
- ул. Гурьянова, 1.
С 20 декабря елочные базары заработают по следующим адресам в Калуге:
- ул. Суворова, у д. 17,
- ул. Болдина, у д. 3,
- ул. Ленина, у д. 25,
- ул. Маршала Жукова, у д. 38,
- ул. Моторная, у д. 20,
- ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61,
- ул. Степана Разина, у д. 40,
- ул. Чичерина, у д. 10,
- ул. Московская, у д. 213.
- На прилегающих территориях к некоторым торговым центрам также будут организована торговля живыми елями и соснами, - подчеркивают в городской администрации.
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