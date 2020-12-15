В Калуге 16 елочных базаров заработают с 18 и 20 декабря

В Калуге елочные базары начнут работать уже в конце нынешней недели, сообщила во вторник, 15 декабря, городская управа. Стоимость елок будет начинаться от 700 рублей. Торговать ими будут до 31 декабря.

С 18 декабря елки можно будет купить на ярмарках по адресам:

ул. Никитина, 70,

пер. Малинники, 7/2,

ул. Жукова, 38,

ул. Московская, 331,

ул. Льва Толстого, 55,

ул. Моторная, 28,

ул. Гурьянова, 1.

С 20 декабря елочные базары заработают по следующим адресам в Калуге:

ул. Суворова, у д. 17,

ул. Болдина, у д. 3,

ул. Ленина, у д. 25,

ул. Маршала Жукова, у д. 38,

ул. Моторная, у д. 20,

ул. Салтыкова-Щедрина, у д. 2/61,

ул. Степана Разина, у д. 40,

ул. Чичерина, у д. 10,

ул. Московская, у д. 213.

- На прилегающих территориях к некоторым торговым центрам также будут организована торговля живыми елями и соснами, - подчеркивают в городской администрации.

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