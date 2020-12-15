В Калуге установили новую елку на улице Ленина

Во вторник, 15 декабря, рядом со зданием городской управы в Калуге на Ленина, 93 монтируют елку.

Гирлянд на искусственном дереве пока нет.

В соседнем сквере установлены павильоны. В рамках проекта «Новогодняя столица России-2021» здесь пройдет базар «Станция 1371». Ранее в городской управе рассказывали, что для этой площадки готовятся инсталляции на космическую тему.

Елка возле горуправы.

В сквере запланировано проведение ярмарки.

Пока монтаж конструкций не завершен.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена в нашей новости.

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