В Калуге установили новую елку на улице Ленина
Во вторник, 15 декабря, рядом со зданием городской управы в Калуге на Ленина, 93 монтируют елку.
Гирлянд на искусственном дереве пока нет.
В соседнем сквере установлены павильоны. В рамках проекта «Новогодняя столица России-2021» здесь пройдет базар «Станция 1371». Ранее в городской управе рассказывали, что для этой площадки готовятся инсталляции на космическую тему.
Елка возле горуправы.
В сквере запланировано проведение ярмарки.
Пока монтаж конструкций не завершен.
Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена в нашей новости.
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