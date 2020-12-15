В Калуге создали первую ледяную фигуру для уличной выставки

Как мы уже рассказывали, во дворе Краеведческого музея на улице Пушкина в Калуге пройдет выставка ледяных фигур. Из-за различных накладок ее открытие перенесли на 25 декабря. Экспонаты начали изготавливать только на этой неделе. Вечером 14 декабря рядом с музеем появилась первая фигура, сообщила директор музейного комплекса «Усадьба Золотарёва» Елена Павлишак Морозова.

- Вот и началось ледяное волшебство во дворе Усадьбы Золотарёвых! – написала она. - Сегодня вечером здесь появился первый обитатель. Эту ночь ему придётся провести в одиночестве, ну а завтра у него обязательно появится компания!

Напомним, лед для фигур привезли в Калугу из Перми. По трассе расстояние между городами – около 1600 километров.

Лед привезли в Калугу на минувших выходных.

Всего во дворе музея появится 12 ледяных фигур на новогоднюю и купеческую тему.

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