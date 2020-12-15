В Калуге улицу Театральную украшают свисающими гирляндами
В Калуге уже несколько дней продолжаются работы по монтажу праздничного освещения на пешеходной части улицы Театральной. Вечером в понедельник, 14 декабря, огни уже частично зажгли.
Гирлянды размещены на металлическом каркасе и свисают вниз. Они светятся желтым, голубым и белым цветами.
Вечером 14 декабря часть огней уже горела.
Рядом на Театральной улице работает ярмарка.
Активная часть праздника «Новогодняя столица России-2021» продолжится на ближайших выходных, 19-20 декабря. Пока же калужане могут посетить ярмарки в разных точках в центре города.
Улица Театральная в Калуге.
Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» в Калуге размещена здесь.
Тем временем
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