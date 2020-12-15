В Калуге улицу Театральную украшают свисающими гирляндами

В Калуге уже несколько дней продолжаются работы по монтажу праздничного освещения на пешеходной части улицы Театральной. Вечером в понедельник, 14 декабря, огни уже частично зажгли.

Гирлянды размещены на металлическом каркасе и свисают вниз. Они светятся желтым, голубым и белым цветами.

Вечером 14 декабря часть огней уже горела.

Рядом на Театральной улице работает ярмарка.

Активная часть праздника «Новогодняя столица России-2021» продолжится на ближайших выходных, 19-20 декабря. Пока же калужане могут посетить ярмарки в разных точках в центре города.

Улица Театральная в Калуге.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» в Калуге размещена здесь.

Тем временем

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