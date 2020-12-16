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В Калуге изготовили три ледяные фигуры для уличной выставки

Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Фото автора.
Опубликовано: 16.12.2020 09:49 5 1011
В Калуге изготовили три ледяные фигуры для уличной выставки

Как мы уже рассказывали, во дворе Краеведческого музея на улице Пушкина в Калуге пройдет выставка ледяных фигур. Ее открытие перенесено на 25 декабря. Пока мастера продолжают из глыб льда, привезенных из Перми, создавать экспонаты.

Всего их будет 12: конь, карета, Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, собачка и другие. В центре будет стоять символ 2021 года - Бык.

Сейчас готовы три фигуры.

Все фигуры делаются из ледяных блоков. Каждый весит порядка 125 килограммов. Готовые сани весят около 800 килограммов, конь - 500, Дед Мороз - за 300.

Работу выполняют три мастера. Один, правда, уже заболел.

Продолжают создавать ледяные фигуры калужанин Борис и курянин Дмитрий.

Калужанин Дмитрий работает над созданием ледяных фигур.

Нам удалось пообщаться с Дмитрием. Он резчик по дереву, был опыт с пенобетоном. Делал античные колонны для монастыря. В этом году решился вырезать ледяные скульптуры для калужан и гостей нашего города.

Все фигуры будут подсвечиваться и их цвет в любой момент можно поменять, если понадобится. Так что всё будет переливаться и светиться.

Мастера пообещали, что, если температура поднимется до нуля или даже до +2, скульптуры простоят достаточно долго.

Дед Мороз.

Сани.

Лошадь и сани.

Вес каждого ледяного блока - 125 килограммов.

Автор: Сергей КОНСТАНТИНОВ. Фото автора.
Опубликовано: 16.12.2020 09:49 5 1011
Тэги: праздник новый год фоторепортаж
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