Как украшают Калугу ко Дню Победы – фоторепортаж

Как мы уже рассказывали, из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в Калуге перенесли все массовые мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Когда точно они состоятся, пока никто сказать не может. Все ждут окончания эпидемии.

Однако областной центр всё равно украшают ко Дню Победы.

В данный момент продолжается установка арок на аллее от улицы Ленина до площади Победы. На центральных улицах устанавливают консоли с символами праздника. Также обещают установить традиционные разноцветные флаги. На клумбах города уже начали распускаться тюльпаны.

Аллея от улицы Ленина до площади Победы.

В некоторых местах консоли уже установили.

А где-то монтаж ещё продолжается.

Каменный мост пока без флагов, но уже в зелени.

Тюльпаны уже начали распускаться. Осенью их высадили 300 тысяч штук. Фонтаны обещают включить 1 мая.

Ранее мы рассказывали, что 9 мая жители Калужской области в одно время выйдут на балконы, чтобы спеть знаменитую песню Победы.

А акция «Бессмертный полк» временно ушла в интернет. Уже сейчас вы можете загрузить на наш сайт рассказ о героях войны из вашей семьи.

Уважаемые читатели, а что вы думаете про перенос празднования? Пишите в комментариях!