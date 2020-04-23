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9 мая калужане споют «День Победы» на своих балконах

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 23.04.2020 12:41 2 620
9 мая калужане споют «День Победы» на своих балконах

Как мы рассказывали, из-за эпидемии коронавируса парад в честь 75-летия Великой Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая в Калуге отменены. Когда именно пройдут праздничные мероприятия, станет известно позже.

Тем не менее в субботу, 9 мая, жители Калуги и области смогут почтить память своих родных-фронтовиков и отметить День Победы, не выходя из дома. Координатор движения «Бессмертный полк» в Калужской области Павел СЕЛЕЗНЁВ предложил провести в этот день необычную акцию.

- Ровно в 11:00 мы можем выйти на балкон или подойти к окну с портретом своего фронтовика и все вместе исполнить песню-символ 9 Мая «День Победы», которую все знают и любят, - говорит Павел Селезнёв. – Изначально эта идея принадлежит нашим коллегам из Тулы. Когда стало понятно, что торжественные мероприятия из-за эпидемии, скорее всего, отменят, мы стали думать, что можно сделать в такой ситуации. Сначала я предложил заменить аватары в соцсетях на портреты родных-фронтовиков, а также выкладывать на своих страницах их истории. Но я понимал, что нужно что-то ещё. 9 Мая – это такая знаковая для всех дата, люди её ждали. Думаю, руководству страны непросто далось решение перенести торжества на другой день. Поэтому, я думаю, очень важно, чтобы именно в этот день произошло что-то, что позволит нам почувствовать причастность к празднику. Вопрос был только в идее: как это сделать? И она появилась. Идея очень простая и красивая, она всем нравится.

По имеющейся у нас информации, руководство области и города предложение Селезнёва одобрило. Возможно, 9 мая в 11:00 песня «День Победы» будет транслироваться по городской системе оповещения. Такое предложение сейчас обсуждается. Кроме того, песня будет звучать на волнах некоторых калужских радиостанций.

По мнению Павла Селезнёва, эта акция имеет особое значение в том смысле, что позволит не только почтить память ветеранов Великой Отечественной войны, но и почувствовать людям единство друг с другом.

- Сейчас, когда в стране действует режим самоизоляции и мы лишены живого общения со своими родными, друзьями, это очень актуально, - считает Селезнёв.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Тем временем

Калужский «Бессмертный полк» шагнул в Интернет. Любой калужанин может загрузить информацию о своих героях на наш сайт. Подробности.

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Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 23.04.2020 12:41 2 620
Тэги: праздник день победы 9 мая коронавирус павел селезнёв
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