Калужский «Бессмертный полк» шагнул в Интернет

В прошлом году в преддверии Дня Победы мы запустили акцию: «Страницы «Бессмертного полка» газеты «Калужский перекресток». Наши читатели присылали в эту рубрику истории своих родных, внёсших свой вклад в Великую Победу.

Эта рубрика стала очень популярна и статьи с рассказами калужан о своих героях продолжали выходить в течение года. Хотим особо отметить, что больше всего писем в этот проект пришло от учеников калужского лицея №48. И мы благодарим за это учеников, их родителей, педагогов этого учебного заведения, и всех остальных, кто принял и продолжает принимать участие в «Бессмертном полку». Будь то на страницах газет, в Интернете или в колоннах на Параде Победы.

Спасибо, что не только сами помните, но и помогаете будущим поколениям не забывать.

Но газетный формат всё же не может вместить всех желающих принять участие в проекте, потому в преддверии 75-летия Великой Победы мы решили продолжить его на страницах нашего сайта www.kp40.ru

Особенно актуально это будет в условиях разгула коронавируса, когда юбилейные Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» были перенесены на неопределённый срок.

Но никакая зараза не в состоянии заставить нас забыть подвиг всех тех, благодаря кому мы живём под мирным небом над головой. Пандемия рано или поздно закончится, а наша память об этих людях и их подвиге – никогда.

Переходите по ссылке: «Бессмертный полк» Калуги – на страницах «Калужского перекрестка» и добавляйте в него своего Героя.

Тех, кто в прошлом году присылал нам свои истории, мы уже добавили.

С юбилеем Великой Победы, Калуга!