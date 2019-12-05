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Главную ёлку Калуги начали собирать на парковке

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.12.2019 17:32 8 614
Главную ёлку Калуги начали собирать на парковке

В четверг, 5 декабря, на площади Старый Торг в Калуге начали собирать главную ёлку города. Она будет стоять между парковкой и проезжей частью.

Для елки отвели участок примерно в 400 квадратных метров. Калужане смогут подойти к новогодней красавице со стороны областной администрации.

Напомним, о том, что главная елка города сменит прописку, стало известно только на прошлой неделе. Решение о переносе главной елки и праздничных мероприятий от театра на Старый Торг чиновники приняли из соображений безопасности.

- В первую очередь, это вопросы безопасности, - пояснил нам городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Конечно, на такой ограниченной площади запускать фейерверк, мягко говоря, небезопасно. К сожалению, у нас имели место неприятные инциденты, связанные с запуском фейерверка.

Высота каркасной ели, которая появится на Старом Торге, составляет 22 метра, диаметр – около 9 метров. Аукцион на поставку конструкции и украшений для неё состоялся 18 ноября. Начальная стоимость контракта составляла 5 млн. 122 тыс. рублей. Победитель выиграл торги, снизив цену в два с половиной раза – до 1 млн. 844 тыс. рублей. Ёлку украсят колокольчиками и шарами различных цветов, выполненных из ударопрочного и морозостойкого пластика, в количестве 920 штук. Макушку искусственного дерева увенчает восьмиконечная звезда.

При этом праздничные мероприятия на Театральной площади также состоятся.

- Торговое обслуживание обеспечим на всю новогоднюю ночь, музыка будет играть. Обязательно будут Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, - пообещал Разумовский. – То есть атмосфера праздника на Театральной площади обязательно сохранится. Ну а выступление нескольких чиновников и творческих коллективов будет на площади Старый Торг. Естественно, будет традиционный фейерверк. Из нашего Центрального парка. Это безопасно и красиво.

Для Театральной площади также покупают новую елку. Старая проржавела.

Для елки отвели небольшую площадку - 15 на 25 метров.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.12.2019 17:32 8 614
Тэги: праздник новый год фоторепортаж
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