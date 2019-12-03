Новогодний праздник на Театральной площади всё-таки состоится

В понедельник, 2 декабря, градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ прокомментировал на городской планёрке перенос центральной площадки новогодних торжеств от драмтеатра на площадь Старый Торг.

- В первую очередь, это вопросы безопасности, - пояснил городской голова. – Конечно, на такой ограниченной площади запускать фейерверк, мягко говоря, небезопасно. К сожалению, у нас имели место неприятные инциденты, связанные с запуском фейерверка.

О каких именно инцидентах идёт речь, Дмитрий Разумовский не уточнил. Напомним, прошлогодний факт, когда двое калужан заявили, что получили травмы из-за салюта, по итогам проверки не подтвердился.

Вместе с тем городской голова отметил, что праздничные мероприятия на Театральной площади также состоятся.

- Торговое обслуживание обеспечим на всю новогоднюю ночь, музыка будет играть. Обязательно будут Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, - пообещал Разумовский. – То есть атмосфера праздника на Театральной площади обязательно сохранится. Ну а выступление нескольких чиновников и творческих коллективов будет на площади Старый Торг. Естественно, будет традиционный фейерверк. Из нашего Центрального парка. Это безопасно и красиво.

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