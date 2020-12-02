В калужском филиале МГТУ имени Баумана продлили дистанционное обучение до 9 января

Как мы уже рассказывали, калужский филиал имени Баумана с 3 декабря переходит на дистанционный режим обучения студентов. Соответствующий приказ в понедельник, 30 ноября, подписал директор филиала Андрей ЦАРЬКОВ. В документе уточнялось, что дистант вводится на две недели – до 16 декабря – в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Однако вечером 1 декабря в официальном сообществе университета в одной из социальных сетей появилось объявление, что дистанционное обучение продляется до 9 января 2021 года.

- Приём задолженностей будет проходить очно, согласно графику в присутствии комиссий, - подчеркивает администрация учебного заведения. - Остается всего месяц до сессии, советуем вам не расслабляться!

Напомним, ранее министерство образования и науки Калужской области сообщало о переходе Бауманки на дистанционно обучение еще с 16 ноября. Однако позже вуз опроверг эту информацию.

В понедельник министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщал, что в Бауманке коронавирус подтвержден у семи преподавателей и 18 студентов.

В Обнинске другой федеральный вуз - ИАТЭ НИЯУ МИФИ – перешел на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.

Тем временем

В калужском филиале МГТУ имени Баумана скончались трое преподавателей. В администрации говорят, что это не связано с коронавирусом. Подробности.