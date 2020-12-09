Калужская прокуратура оспорит оправдательный приговор главному свидетелю по делу Яны Болтынюк

Во вторник, 8 декабря, Калужский районный суд оправдал Андрея Марочкина - бывшего тестя Владимира Татаринцева, одного из осужденных по делу об убийстве Яны Болтынюк. Марочкина обвиняли в даче заведомо ложных показаний.

Однако на новом суде осенью 2020 года судья решил, что в статусе свидетеля 58-летний мужчина имел право не давать показаний против себя.

Напомним, Марочкин, в качестве свидетеля рассказал, что летом 2014 года встретился с Евгением и Владимиром Татаринцевыми у палаточного городка. Тогда он узнал об убийстве и помог перевезти на своей машине тело убитой в лесополосу. Позже мужчина от своих слов отказался.

В то же время прокуратура Калужской области собирается продолжить разбирательство по этому делу.

- Прокуратура области оспорит оправдательный приговор в отношении свидетеля, давшего ложные показания по делу об убийстве Яны Болтынюк, - заявили в ведомстве в среду, 9 декабря. - Мотивированная позиция прокуратуры области при оценке приговора в отношении свидетеля, давшего ложные показания, будет сформирована после изучения данного приговора.

Как мы уже рассказывали, 18-летняя Яна Болтынюк пропала в Калуге в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки. Следствие длилось почти пять лет. За это время на причастность к преступлению было проверено больше 11 тысяч человек.

Обвиняемых установили по биологическим следам, обнаруженным на месте преступления. Сначала братья Татаринцевы дали признательные показания, заявив, что совершили преступление вместе со своим собутыльником, которого в тот день видели в первый и в последний раз. Однако на суде они заявили о своей невиновности. 10 декабря 2019 года каждый из братьев получил 18 лет колонии строгого режима.