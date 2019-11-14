Главный свидетель по делу Яны Болтынюк отказался от своих показаний

Как мы рассказывали, в среду, 13 ноября, в Калуге начался суд над братьями Татаринцевыми. Их обвиняют в изнасиловании и убийстве 18-летней Яны Болтынюк. На этой неделе заслушивают показание свидетелей.

Главный свидетель в деле - Андрей МАРОЧКИН – бывший тесть Владимира Татаринцева. По версии следствия, именно Марочкин помог братьям скрыть следы преступления, вывезя на своей машине тело Яны в лес.

Во второй половине дня в среду мужчина предстал перед судом. Прихрамывая, пенсионер вошёл в зал. Вид у пожилого мужчины неопрятный. Сразу же складывается ощущение, что он злоупотребляет спиртным.

Во время дачи показаний выяснилось, что помимо того, что его дочь была замужем за Владимиром, пенсионер лет 10 работал вместе с Евгением. Нередко все трое выпивали.

В собственности у пенсионера есть автомобиль ВАЗ 2105. По словам Марочкина, где сейчас находится машина, он не знает. Несколько лет назад автомобиль оказался на штрафстоянке, платить за него Марочкин не стал.

- Перевозили ли вы на своем автомобиле труп человека? – после недолго вступления спросил прокурор.

- Нет! Труп не перевозил.

Когда у потерпевших появилась возможность задать Марочкину вопросы, Анна БОЛТЫНЮК – мама убитой девушки, показала на стопку листков. Оказалось, это фотографии вещей, которые были у Яны в день убийства.

- Пусть посмотрит на этот тапочек и кошелёк. Куда их закопал? Они были у него в багажнике? – спросила убитая горем женщина.

Седой пенсионер покраснел до корней волос, но продолжал утверждать, что труп Яны не перевозил, а Татаринцевых знает как неплохих ребят с нормальным характером.

Тогда прокурор попросил разрешения зачитать показания Марочкина, которые тот давал во время следствия. Для этого ему дали 14 том уголовного дела.

- В 2014 году в летнее время я находился у себя дома… В этот день я выпил почти 0,5 литра водки, пил один. Решил продолжить выпивать с Татаринцевыми, - зачитывал прокурор показания Марочкина. – Сел в свою автомашину... Позвонил Татаринцеву Жене на сотовый телефон... Женя ответил, что они с Вовой у палаток в микрорайоне «Байконур» пьют пиво. Я предложил выпить вместе и сказал, что сейчас подъеду... По пути к палаткам я увидел Вову, Женю и незнакомого мне парня. Видел его впервые... На вид парню около 35 лет... На лице Жени я увидел кровь.

В показаниях Марочкин подробно описывает, как вытряхнул содержимое Яниной сумки, как в это время Татаринцевы и неизвестный мужчина приволокли к машине тело девушки. После этого братья стали вытирать салфетками, которые выпали из сумки Яны, лицо и руки. Пенсионер безропотно, без лишних вопросов открыл багажник и позволил положить в свой автомобиль тело девушки. А затем помог отвезти его в лес. В своих показаниях следователю он рассказал, кто и как нёс тело Яны, что в его машине случайно оказалась канистра с бензином, которую и использовали для того, чтобы сжечь убитую. А во время следственного эксперимента Марочкин показал место, где припарковал свой автомобиль - рядом с лесом у деревни Карачево. После случившегося пенсионер отмыл и салон, и багажник своей машины шампунем.

- Я никого не возил, я просто подтвердил на очной ставке, - выслушав прокурора, заявил Марочкин 13 ноября.

- Вы давали эти показания? – спросил судья.

- Давал! – ответил пенсионер.

- Откуда вам были известны обстоятельства? Откуда вам было известно, как выглядит третий, как несли девушку?

- Я подтверждал на очной ставке. А потом уже ездили... Мне [ничего] неизвестно. Мне сказали подтвердить, - отрывисто отвечал Марочкин.

- Скажите, пожалуйста, в отношении вас отказано в возбуждение уголовного дела в связи со сроком давности. А вы не возражали против этого?

- В смысле. Нет. А почему?

- Если вы ни в чём не участвовали, - стал объяснять судья.

Пенсионер так и не смог дать внятного ответа. В пятницу его вновь вызовут в суд. На этот раз будет показано видео со следственного эксперимента, на котором Марочкин рассказывал, как помог избавиться от тела девушки.

После того, как пенсионер ушёл и показания дал волонтёр из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», судья объявил перерыв.

Давать какие-либо комментарии СМИ адвокаты обвиняемых отказались, заявив, что это преждевременно. Вообще, сложилось впечатление, что заявление братьев Татаринцевых о невиновности было и для них полной неожиданностью.

Теперь судья приступил к изучению результатов экспертиз, которые подтверждают причастность братьев Татаринцевых к преступлению. Также в деле упоминается некий неизвестный мужчина, который принимал участие в убийстве и изнасиловании девушки. Его кровь обнаружили следователи.

Напомним, что Яна Болтынюк пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки. Следствие длилось почти пять лет. За это время на причастность к преступлению было проверено больше 11 тысяч человек.

Обвиняемых установили по биологическим следам, обнаруженным на месте преступления. Сначала братья Татаринцевы дали признательные показания, заявив, что совершили преступление вместе со своим собутыльником, которого в тот день видели в первый и в последний раз. Однако на суде они заявили о своей невиновности.