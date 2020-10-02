Стали известны причины кровавой драки в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 17 часов 29 сентября на улице Кибальчича в Калуге у сквера Содружества произошёл конфликт между двумя мужчинами. Чуть позже полиция сообщала о задержании подозреваемого.

По предварительным данным, конфликт произошел между мужчинами в одной из квартир, куда они пришли к общей знакомой, - рассказали в пятницу, 2 октября, в УМВД по Калужской области. - Продолжить выяснение отношений они решили на улице. В ходе ссоры один из мужчин имеющейся у него стеклянной бутылкой нанес оппоненту удар в область лица, причинив телесные повреждения. В ответ второй участник конфликта достал свой раскладной нож и нанес им несколько ударов гражданину в область груди и ног, после чего убежал.

Пострадавший мужчина с ножевыми ранениями попал в больницу. У него тяжёлые травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Предполагаемому виновнику грозит до 10 лет колонии.