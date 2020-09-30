Задержан злодей, устроивший поножовщину в Калуге

В среду, 30 сентября, калужская полиция рассказала подробности о произошедшем накануне происшествии в сквере Содружества. Вечером во вторник там ножом ранили мужчину.

Как оказалось, между 44-летним пострадавшим калужанином и 27-летним местным жителем произошел конфликт, причина которого пока не называется.

Поножовщина произошла на глазах у людей. Очевидцы и вызвали на место происшествия полицию.

Второму участнику конфликта тоже потребовалась медицинская помощь, а затем его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- По результатам проверки будет дана оценка действиям участников конфликта, - добавили полицейские.