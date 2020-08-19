В Калужской области вор заснул на месте преступления

В Обнинске 39-летнего мужчину подозревают в покушении на кражу. Ранее он уже был судим, рассказали в среду, 19 августа, в УМВД по Калужской области.

- Мужчина незаконно проник через окно в одну из квартир в поисках лекарственных препаратов и денежных средств, - считает следствие. - Не найдя ничего, он уснул. В это время хозяйка квартиры вернулась домой, но не смогла открыть дверь ключом. Каких-либо повреждений замок не имел. Услышав шум внутри квартиры, женщина стала стучать в дверь и потребовала впустить ее в жилище, сказав при этом, что вызовет полицию. Незваный гость сказал, что он спит, но все же дверь открыл.

Подозреваемый пытался убежать, но его задержали.

- Какого-либо имущества похищено не было. При этом в квартире был беспорядок, - подчёркивают в полиции.

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