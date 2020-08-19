На калужском предприятии долги по зарплате превысили 6 миллионов рублей

В городе Балабаново Боровского района Калужской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед 570 работниками.

- Перед 570 работниками КМДК «СОЮЗ-Центр» образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 6 миллионов рублей, - сообщила прокуратура Калужской области во вторник, 18 августа.

На руководителя предприятия завели административное дело.

На данный момент задолженность по заработной плате полностью погашена, подчёркивают в прокуратуре.

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