В Калужской области зафиксирована вспышка африканской чумы

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в деревне Рамено Мосальского района Калужской области. Об этом сообщает 19 августа региональное ГУ МЧС.

- В связи с выявлением очага африканской чумы свиней деревня Рамено переведена в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», - пояснили в ведомстве. - Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в границах сельского поселения «Поселок Раменский».

На данный момент известно, об уничтожении 41 свиньи.

С местными жителями продолжают проводить разъяснительные беседы.

Фото с места происшествия опубликовали в МЧС.

Тем временем

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