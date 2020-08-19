Калужане смогут подать заявления на детские выплаты до 1 октября

Выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет уже получили 98% калужских семей. Оставшиеся жители региона могут подать заявки до 1 октября, рассказали KP40 в отделении Пенсионного фонда по Калужской области 19 августа.

Как мы уже рассказывали, выплаты на каждого ребёнка в связи с эпидемией коронавируса составили 10 000 рублей в июне и столько же в июле.

В соцсетях активно обсуждают, что такую же выплату нужно сделать и в августе, чтобы собрать детей в школы, однако никаких распоряжений правительства на этот счёт пока не было. В Совете Федерации заявляли, что вопрос может быть решён после возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из поездки по Дальнему Востоку.

Тем временем

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