Калужанин сделал замечание на улице, а на него набросились с ножом

В Калужской области в ближайшее время начнётся суд над 48-летним мужчиной из посёлка Товарково Дзержинского района. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.

- В марте 2020 года обвиняемый в вечернее время распивал спиртные напитки со своим приятелем около Дома культуры поселка Товарково, - рассказали 18 августа в прокуратуре Калужской области. - Проходивший мимо 27-летний потерпевший, проявив гражданскую позицию, сделал замечание компании о недопустимости распития спиртного в общественном месте. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый достал нож, и нанёс ножом одни удар в спину потерпевшего, чем причинил тяжкий вред его здоровью.

Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.

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