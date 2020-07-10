В Калужской области вынесли приговор убийце из гаража

В пятницу, 10 июля, калужский суд признал виновным в причинении смерти своему знакомому жителя Козельска.

- Подсудимый употреблял спиртное вместе со своим знакомым в гараже на территории Козельска, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между мужчинами возник конфликт, они вышли из гаража на улицу для выяснения отношений. Около гаража подсудимый нанес своему знакомому не менее двух ударов кулаками в область головы, от нанесения которых потерпевший упал, после чего злоумышленник продолжил избиение. В результате нанесенных ударов потерпевший скончался в больнице.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 9 лет.

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