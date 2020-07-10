$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Криминал

В Калуге завели уголовные дела на три управляющие компании

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2020 15:48 1 1322
В Калуге завели уголовные дела на три управляющие компании

В Калуге на ответственных лиц трёх управляющих компаний, названия которых пока не называются, завели уголовные дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание – пять лет колонии. В пятницу, 10 июля, про эти дела на примере одной УК рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Между управляющей компанией и гарантирующим поставщиком электроэнергии заключен договор энергоснабжения, - отмечают в ведомстве. – В соответствии с условиями договора управляющая организация в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, обязуется перечислять денежные средства в счет оплаты предоставленной электроэнергии. Однако с июня 2018 по март 2020 года УК, имея реальную возможность исполнить перед гарантирующим поставщиком обязательство по оплате поставленной электроэнергии за содержание общего имущества многоквартирного дома, денежные средства ресурснабжающей организации за потребленную электроэнергию не перечислила.

При этом собственники жилых помещений долгов за электричество не имели.

Ущерб поставщика оценивается как минимум в миллион рублей.

- Аналогичные нарушения выявлены в деятельности двух других управляющих компаний, - подчёркивают в прокуратуре.

Расследование сейчас продолжается.

Тем временем

В Калужской области пострадавший в ДТП избил работников скорой помощи, которые приехали его спасать. Подробности.

Жара возвращается в Калугу. Будьте аккуратны на выходных. Подробности.

Поезда между Москвой и Калугой отменят с 20 июля. Что говорят чиновники и перевозчик. Подробности.

В Калуге перекрытия на улице Московской продлили до 20 июля. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.07.2020 15:48 1 1322
Тэги: криминал коммуналка жкх
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Яркое лето, свежий воздух и прогулки: этнографический парк ЭТНОМИР открыт для калужан и гостей столицы.
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Юридические консультации в Москве
Электрические конвекторы и системы теплого пола
Женская одежда в интернет магазине

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru