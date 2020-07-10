В Калуге завели уголовные дела на три управляющие компании

В Калуге на ответственных лиц трёх управляющих компаний, названия которых пока не называются, завели уголовные дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере». Максимальное наказание – пять лет колонии. В пятницу, 10 июля, про эти дела на примере одной УК рассказали в прокуратуре Калужской области.

- Между управляющей компанией и гарантирующим поставщиком электроэнергии заключен договор энергоснабжения, - отмечают в ведомстве. – В соответствии с условиями договора управляющая организация в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным, обязуется перечислять денежные средства в счет оплаты предоставленной электроэнергии. Однако с июня 2018 по март 2020 года УК, имея реальную возможность исполнить перед гарантирующим поставщиком обязательство по оплате поставленной электроэнергии за содержание общего имущества многоквартирного дома, денежные средства ресурснабжающей организации за потребленную электроэнергию не перечислила.

При этом собственники жилых помещений долгов за электричество не имели.

Ущерб поставщика оценивается как минимум в миллион рублей.

- Аналогичные нарушения выявлены в деятельности двух других управляющих компаний, - подчёркивают в прокуратуре.

Расследование сейчас продолжается.

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