В Калуге за убитую сосулькой женщину судят директора управляющей компании

Директору управляющей компании в Калуге грозит до двух лет лишения свободы. В прошлом году с дома №14 на улице Воскресенской, за который как раз отвечает данная УК, глыба льда упала на проходившую мимо женщину.

Как мы уже рассказывали, с места происшествия пострадавшую увезли в больницу. Позже она скончалась в реанимации, рассказали KP40 в четверг, 12 марта, в прокуратуре Калужской области.

- В результате преступной небрежности обвиняемого произошёл обвал скопившихся наледи и снега, - подчёркивают в прокуратуре.