В Калуге на девушку упала глыба льда

В пятницу, 1 марта, на улице Воскресенской в Калуге с крыши дома №14 на девушку упала глыба льда.

- Какое-то время она была без сознания, потом пришла в себя. Её увезла «Скорая», - сообщил нашему изданию очевидец.

В полиции эту информацию подтвердили. О состоянии девушки пока не сообщается.

В «Городской Управляющий Компании», которая обслуживает этот дом, нам пока не смогли дать комментарий.

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