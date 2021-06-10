Городской голова заявил о потребности Калуги в новой ливневой канализации

Вода уходит с улиц Калуги. Ситуацию с последствиями ливней днем в четверг, 10 июня, прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Вода постепенно уходит. Ливневки работают, но требуется время, - отметил он. - Мощные потоки воды несли с собой мусор, камни и песок. Поэтому городу нужна новая ливневая канализация, с большей пропускной способностью. А пока «Калугаспецавтодор» обслуживает существующую систему, установлен тариф на прием ливневых стоков. Понятно, что этих средств недостаточно. Неоднократно наш и многие другие города страны заявляли о необходимости государственной поддержки подобных программ. Пока справляемся своими силами.

Напомним, ливни наблюдались в Калуге два дня подряд – 8 и 9 июня.

Из-за большого количества осадков вода разлилась по улицам. Ливневая канализация не справлялась. Калужане сообщали, что подтоплены оказались улицы Кирова, Ленина, Жукова, Чичерина, набережная Яченского водохранилища и другие.

На Правобережье во время грозы отключилось электричество.

В деревне Груздово на окраине города затопило мост.

Подтопило также новое здание музея космонавтики.

UPD. Чуть позже Денисов также разместил ссылку на документ городской управы о реконструкции ливневки.

- В связи с активным обсуждением в социальных сетях выкладываю ссылку на документ, подготовленный несколько лет назад, который называется «Схема реконструкции, развития и технического перевооружения объектов городской водоотводящей системы поверхностного стока города Калуги на 2015 -2025 гг.», - пояснил городской голова. - У городских властей есть понимание, что проблему нужно решать планомерно, системно и по всей Калуге. Есть соответствующие расчеты. Ищем источники финансирования этой крайне важной для города системы.