Резкое потепление в Калуге: дворы затопило, на тротуарах – лед и лужи

На перекрестках начали образовываться лужи.

За несколько дней температура воздуха в Калуге повысилась с минус 30 до плюс 5. И горы снега, которые оставались на улицах и тротуарах после сильнейшего за последние 50 лет снегопада, начали стремительно таять.

Если на центральных улицах города 26 февраля уже наблюдается чистый асфальт, то на второстепенных дорогах проезд существенно затруднен.

Еще хуже обстоит дела во дворах и на выездах из них.

Многие водители легковушек просто не могут выехать. Особенно если на дороге есть уклон.

На тротуарах образовались большие лужи. В других местах, где снег не чистили – каша и лед.

Снежная каша на второстепенных дорогах.

На многих улицах трудно пройти, не замочив ноги.

С крыш свисают снег и лед. Рекомендуем не ходить рядом с фасадами.

Дорожки местами посыпаны песком.

Снежные горы у городской управы на улице Ленина.

На центральных улицах уже чистый асфальт.

Типичный атрибут калужской весны - красно-белая лента, которая отправляет пешеходов на проезжую часть либо под свисающие сосульки.

Между арками к Старому Торгу можно пройти только со стороны парка. Рядом с присутственными местами - все та же лента.

Из-за луж и сосулек пешеходы выходят на проезжую часть.

Улица Комарова.

Во многие дворы сейчас просто не заехать.

Накануне городские власти рассказывали, что начали готовиться к потопу и занимаются очисткой ливневых решеток.

Продолжается и вывоз снега. В пятницу работы запланированы на 24 улицах.

Травмпункт в Калуге расположен на первом этаже хирургического корпуса (семиэтажное здание) на улице Октябрьской, 3. Вход в больницу - с улицы Суворова. Он работает круглосуточно.

На снег и сосульки, свисающие с крыш, нужно жаловаться в вашу управляющую компанию. Если на сообщение не отреагируют, можно обратиться в Госжилинспекцию: 8-800-450-01-01 или 8 (4842) 27-77-77.

Сообщить об опасности схода снега и льда с крыши нежилого дома, магазина или офиса можно также в управление административно-технического контроля: 8 (4842) 53-99-92 или 8 (4842) 71-99-99.