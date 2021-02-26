$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

Резкое потепление в Калуге: дворы затопило, на тротуарах – лед и лужи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2021 09:50 3 677

На перекрестках начали образовываться лужи.

За несколько дней температура воздуха в Калуге повысилась с минус 30 до плюс 5. И горы снега, которые оставались на улицах и тротуарах после сильнейшего за последние 50 лет снегопада, начали стремительно таять.

Если на центральных улицах города 26 февраля уже наблюдается чистый асфальт, то на второстепенных дорогах проезд существенно затруднен.

Еще хуже обстоит дела во дворах и на выездах из них.

Многие водители легковушек просто не могут выехать. Особенно если на дороге есть уклон.

На тротуарах образовались большие лужи. В других местах, где снег не чистили – каша и лед.

калуга гололед гололедица фоторепортаж потепление 26 февраля 2021 года

Снежная каша на второстепенных дорогах.

На многих улицах трудно пройти, не замочив ноги.

С крыш свисают снег и лед. Рекомендуем не ходить рядом с фасадами.

Дорожки местами посыпаны песком.

Снежные горы у городской управы на улице Ленина.

На центральных улицах уже чистый асфальт.

Типичный атрибут калужской весны - красно-белая лента, которая отправляет пешеходов на проезжую часть либо под свисающие сосульки.

Между арками к Старому Торгу можно пройти только со стороны парка. Рядом с присутственными местами - все та же лента.

Из-за луж и сосулек пешеходы выходят на проезжую часть.

Улица Комарова.

Во многие дворы сейчас просто не заехать.

Накануне городские власти рассказывали, что начали готовиться к потопу и занимаются очисткой ливневых решеток.

Продолжается и вывоз снега. В пятницу работы запланированы на 24 улицах.

Травмпункт в Калуге расположен на первом этаже хирургического корпуса (семиэтажное здание) на улице Октябрьской, 3. Вход в больницу - с улицы Суворова. Он работает круглосуточно.

На снег и сосульки, свисающие с крыш, нужно жаловаться в вашу управляющую компанию. Если на сообщение не отреагируют, можно обратиться в Госжилинспекцию: 8-800-450-01-01 или 8 (4842) 27-77-77.

Сообщить об опасности схода снега и льда с крыши нежилого дома, магазина или офиса можно также в управление административно-технического контроля: 8 (4842) 53-99-92 или 8 (4842) 71-99-99.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.02.2021 09:50 3 677
Тэги: авто дороги фоторепортаж снег видео
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя
RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin стали амбассадорами тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0
В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А вы уже привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Преимущества стеновых панелей ПВХ
Растущий спрос на мансуровский гранит грозит обернуться дефицитом на рынке
Флешки оптом в Москве

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru