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Снегопад в Калуге стал самым мощным за 50 лет. Фото снежных барханов и главного виновника этого безобразия
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов уже назвал снегопад, накрывший Калугу 12-13 февраля, самым мощным за последние 50 лет.
А губернатор Владислав Шапша лично вышел помахать лопатой перед зданием администрации и пошутил по этому поводу:
- Британские ученые доказали, что написание одного гневного комментария в соцсетях эквивалентно 10 взмахам лопатой. А если серьезно, то Калужская область – наш общий любимый дом, и все мы можем проявить заботу о нём.
Еще, говорят, британские ученые доказали, что одна позитивная фотография с улиц любимого города доводит до слез 10 гневных комментаторов.
А если серьезно, то будет нелишним отвлечься от трудностей, которые вызвала непогода и обратить внимание на то красивое и просто занятное, что она с собой принесла.
День святого Валентина все-таки сегодня. С праздником, влюбленные!
Городовой и пес в снежных озерах.
Дедка с бабкой греют носики в снегу.
Дворец спорта - колосс.
Ностальгия по Новому году.
Тропинка к Богу.
Виновый в снегопадах найден. Нагрезил, негодяй, небу сугробчики, а мы их разгребай. :)
И ведь разгребают от мала до велика.
Погодка заставила калужан вспомнить старую и уже изрядно подзабытую русскую забаву: "Откопай подснежник".
Снежные барханы.
Предмет месяца. Дефицитный, заметьте.
Снежная шапочка.
Современой детворе такая зима - в диковинку. Главное, чтобы помнили золотое правило желтого снега. Родители, не забывайте инструктировать своих чад! ))
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