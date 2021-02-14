Снегопад в Калуге стал самым мощным за 50 лет. Фото снежных барханов и главного виновника этого безобразия

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов уже назвал снегопад, накрывший Калугу 12-13 февраля, самым мощным за последние 50 лет.

А губернатор Владислав Шапша лично вышел помахать лопатой перед зданием администрации и пошутил по этому поводу:

- Британские ученые доказали, что написание одного гневного комментария в соцсетях эквивалентно 10 взмахам лопатой. А если серьезно, то Калужская область – наш общий любимый дом, и все мы можем проявить заботу о нём.

Еще, говорят, британские ученые доказали, что одна позитивная фотография с улиц любимого города доводит до слез 10 гневных комментаторов.

А если серьезно, то будет нелишним отвлечься от трудностей, которые вызвала непогода и обратить внимание на то красивое и просто занятное, что она с собой принесла.

День святого Валентина все-таки сегодня. С праздником, влюбленные!

Городовой и пес в снежных озерах.

Дедка с бабкой греют носики в снегу.

Дворец спорта - колосс.

Ностальгия по Новому году.

Тропинка к Богу.

Виновый в снегопадах найден. Нагрезил, негодяй, небу сугробчики, а мы их разгребай. :)

​И ведь разгребают от мала до велика.

Погодка заставила калужан вспомнить старую и уже изрядно подзабытую русскую забаву: "Откопай подснежник".

Снежные барханы.

Предмет месяца. Дефицитный, заметьте.

Снежная шапочка.

Современой детворе такая зима - в диковинку. Главное, чтобы помнили золотое правило желтого снега. Родители, не забывайте инструктировать своих чад! ))