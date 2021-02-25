€ 80.12 0.42
В Калуге ожидают потоп и активно очищают ливневку
В четверг, 25 февраля, в городской управе провели брифинг по уборке областного центра от снега и наледи.
В Калуге установилась теплая погода, поэтому теперь коммунальщиков больше волнует не снег, а то, как и в каком количестве он растает. В последние сутки ведется усиленная работа по очистке ливневой канализации в городе. Всего в Калуге около 800 подобных объектов. На 25 февраля продолжается работа по очистке оставшихся 62 ливнеприемников от снега и мусора.
Сосульки на крышах и навесах – еще одна большая проблема ближайших дней. Городские власти будут решать ее совместно с управляющими компаниями. Калужскими УК уже привлечены к работе 20 промышленных альпинистов.
Управляющим компаниям рекомендовано активизировать работу по привлечению специалистов.
А как обстоит дело с уборкой в вашем дворе и на вашей улице? Расскажите в комментариях!
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!