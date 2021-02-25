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Власти Калуги просят убрать автомобили с 24 улиц для вывоза снега 26 февраля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.02.2021 19:10 1 159
Власти Калуги просят убрать автомобили с 24 улиц для вывоза снега 26 февраля

Ночью и днем в пятницу, 26 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 24 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 25 февраля до 06:00 26 февраля:

  • ул. Суворова (от ул. Ленина до ул. Горького);
  • ул. Салтыкова-Щедрина (четная сторона);
  • ул. Герцена (в сторону ул. Кирова + разворотное кольцо, сквер Медсестер);
  • пер. 2-й Красноармейский (от д.6 в сторону ул. Подвойского);
  • пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до ул. Дарвина);
  • ул. Жукова (от переезда до ул. Болотникова);
  • ул. Святослава Федорова;
  • пер. Вишневского.

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 26 февраля:

  • ул. Кирова;
  • ул. Карпова;
  • ул. Марата;
  • ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Баррикад);
  • ул. Баженова;
  • Каменный мост;
  • ул. Пушкина;
  • Сквер Мира;
  • ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 26 февраля:

  • ул. Никитина;
  • пер. Казанкова;
  • ул. Тульская;
  • ул. Гагарина;
  • пл. Маяковского;
  • ул. Восточная,
  • Восточный проезд;
  • ул. Московская (два съезда вдоль путепровода по ул. Московской до ул. Азаровской, от ул. Баррикад до пл. Московской).

Грейдирование проезжей части дороги в ночь с 25 на 26 февраля:

  • ул. Баррикад;
  • ул. Пролетарская;
  • ул. Огарева;
  • ул. Чижевского;
  • пер. Теренинский;
  • ул. Воронина;
  • ул. Герцена;
  • ул. Труда;
  • ул. Рылеева;
  • ул. Плеханова;
  • ул. Октябрьская;
  • ул. Циолковского;
  • ул. Волкова.

Ранее, напомним, в городской управе рассказывали, что 26 февраля для вывоза снег будет полностью перекрываться улица Николо-Козинская. 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.02.2021 19:10 1 159
Тэги: авто снег дороги
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