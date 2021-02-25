€ 80.12 0.42
Власти Калуги просят убрать автомобили с 24 улиц для вывоза снега 26 февраля
Ночью и днем в пятницу, 26 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 24 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 25 февраля до 06:00 26 февраля:
- ул. Суворова (от ул. Ленина до ул. Горького);
- ул. Салтыкова-Щедрина (четная сторона);
- ул. Герцена (в сторону ул. Кирова + разворотное кольцо, сквер Медсестер);
- пер. 2-й Красноармейский (от д.6 в сторону ул. Подвойского);
- пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до ул. Дарвина);
- ул. Жукова (от переезда до ул. Болотникова);
- ул. Святослава Федорова;
- пер. Вишневского.
Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 26 февраля:
- ул. Кирова;
- ул. Карпова;
- ул. Марата;
- ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Баррикад);
- ул. Баженова;
- Каменный мост;
- ул. Пушкина;
- Сквер Мира;
- ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 26 февраля:
- ул. Никитина;
- пер. Казанкова;
- ул. Тульская;
- ул. Гагарина;
- пл. Маяковского;
- ул. Восточная,
- Восточный проезд;
- ул. Московская (два съезда вдоль путепровода по ул. Московской до ул. Азаровской, от ул. Баррикад до пл. Московской).
Грейдирование проезжей части дороги в ночь с 25 на 26 февраля:
- ул. Баррикад;
- ул. Пролетарская;
- ул. Огарева;
- ул. Чижевского;
- пер. Теренинский;
- ул. Воронина;
- ул. Герцена;
- ул. Труда;
- ул. Рылеева;
- ул. Плеханова;
- ул. Октябрьская;
- ул. Циолковского;
- ул. Волкова.
Ранее, напомним, в городской управе рассказывали, что 26 февраля для вывоза снег будет полностью перекрываться улица Николо-Козинская.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!