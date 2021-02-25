Власти Калуги просят убрать автомобили с 24 улиц для вывоза снега 26 февраля

Ночью и днем в пятницу, 26 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 24 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 25 февраля до 06:00 26 февраля:

ул. Суворова (от ул. Ленина до ул. Горького);

ул. Салтыкова-Щедрина (четная сторона);

ул. Герцена (в сторону ул. Кирова + разворотное кольцо, сквер Медсестер);

пер. 2-й Красноармейский (от д.6 в сторону ул. Подвойского);

пер. Гостинорядский (от ул. Карпова до ул. Дарвина);

ул. Жукова (от переезда до ул. Болотникова);

ул. Святослава Федорова;

пер. Вишневского.

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 26 февраля:

ул. Кирова;

ул. Карпова;

ул. Марата;

ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Баррикад);

ул. Баженова;

Каменный мост;

ул. Пушкина;

Сквер Мира;

ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 26 февраля:

ул. Никитина;

пер. Казанкова;

ул. Тульская;

ул. Гагарина;

пл. Маяковского;

ул. Восточная,

Восточный проезд;

ул. Московская (два съезда вдоль путепровода по ул. Московской до ул. Азаровской, от ул. Баррикад до пл. Московской).

Грейдирование проезжей части дороги в ночь с 25 на 26 февраля:

ул. Баррикад;

ул. Пролетарская;

ул. Огарева;

ул. Чижевского;

пер. Теренинский;

ул. Воронина;

ул. Герцена;

ул. Труда;

ул. Рылеева;

ул. Плеханова;

ул. Октябрьская;

ул. Циолковского;

ул. Волкова.

Ранее, напомним, в городской управе рассказывали, что 26 февраля для вывоза снег будет полностью перекрываться улица Николо-Козинская.