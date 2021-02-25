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В Калуге улицу Николо-Козинскую перекроют для вывоза снега 26 февраля
В пятницу, 26 февраля, в Калуге коммунальщики будут вывозить снег с улицы Николо-Козинской на двух участках – от Кирова до Дзержинского и от Дзержинского до Тульской.
Работы будут проходить с 9:00 до 17:00 с полным перекрытием проезда, сообщает управление городского хозяйства. Городская управа опубликовала схемы перекрытия.
Схемы перекрытия улицы Николо-Козинской 26 февраля 2021 года.
- Просим автовладельцев не парковать свои автомобили на упомянутом участке улицы Николо-Козинской, чтобы не препятствовать работе коммунальных служб, - просят калужан в управлении горхозяйства.
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