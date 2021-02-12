Вечером в пятницу движение по всей Калуге затруднено из-за снегопада

В любой вечер пятницы в Калуге традиционно затруднено движение. Однако 12 февраля ситуацию заметно осложнил самый сильный за последние годы снегопад.

Город непрерывно заметает уже почти сутки. На дорогах – снежная каша и гололедица, хоть на уборку и брошены все силы, сообщает администрация.

Наиболее сложная обстановка сложилась на дорогах с существенным уклоном, где не могут проехать грузовики.

По сообщению очевидцев, сейчас из-за ДТП и застрявших большегрузов проезд затруднен в Турынино, на Киевском проезде, Грабцевском шоссе, улицах Тарутинской, Гурьянова, Баррикад, Карла Либкнехта, Жукова, Тульской, Степана Разина, Болдина, Салтыкова-Щедрина, Кутузова, Достоевского, Московской, Гагарина, Королева, площади Старый Торг.

На Киевском проезде движение парализовано.

Дорожная обстановка в Калуге на 17:00 12 февраля.

Ранее в ГИБДД призывали водителей пересесть на общественный транспорт.

С 12 февраля в Калуге введен режим повышенной готовности.

При этом в МЧС предупреждают, что аномальные снегопады сменятся с 14 февраля аномальными морозами.