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Вечером в пятницу движение по всей Калуге затруднено из-за снегопада
В любой вечер пятницы в Калуге традиционно затруднено движение. Однако 12 февраля ситуацию заметно осложнил самый сильный за последние годы снегопад.
Город непрерывно заметает уже почти сутки. На дорогах – снежная каша и гололедица, хоть на уборку и брошены все силы, сообщает администрация.
Наиболее сложная обстановка сложилась на дорогах с существенным уклоном, где не могут проехать грузовики.
По сообщению очевидцев, сейчас из-за ДТП и застрявших большегрузов проезд затруднен в Турынино, на Киевском проезде, Грабцевском шоссе, улицах Тарутинской, Гурьянова, Баррикад, Карла Либкнехта, Жукова, Тульской, Степана Разина, Болдина, Салтыкова-Щедрина, Кутузова, Достоевского, Московской, Гагарина, Королева, площади Старый Торг.
На Киевском проезде движение парализовано.
Дорожная обстановка в Калуге на 17:00 12 февраля.
Ранее в ГИБДД призывали водителей пересесть на общественный транспорт.
С 12 февраля в Калуге введен режим повышенной готовности.
При этом в МЧС предупреждают, что аномальные снегопады сменятся с 14 февраля аномальными морозами.
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