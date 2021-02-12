МЧС предупреждает о 30-градусных морозах в Калужской области с 14 по 18 февраля

В Калужской области уже более 20 часов продолжается сильный снегопад. Синоптики прогнозируют, что он закончится только к утру 13 февраля. И в ближайшие дни в регионе заметно похолодает. Температура воздуха будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы с 14 по 18 февраля, предупреждает региональное ГУ МЧС.

- В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -24…-30 градусов, днем преобладающая температура воздуха -11…-17 градусов, - сообщают в пятницу спасатели.

Жителям региона советуют не покидать свои дома без крайней необходимости.

Водителям рекомендуют отложить поездки на личном транспорте и пользоваться общественным.

Как мы уже рассказывали, вечером 11 февраля в Калугу пришел балканский циклон «Волькер». За ночь выпала недельная норма осадков, утром в пятницу снегопад усилился.

Городские власти рассказали, что с улиц уже вывезено 3770 кубометров снега.

Из-за снегопада в Калужской области 12 февраля не ходят школьные автобусы. Министерство образования разрешило родителям оставить детей дома.