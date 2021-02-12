В Калуге введен режим повышенной готовности из-за сильного снегопада

С 11:30 пятницы, 12 февраля, в Калуге введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ по итогам заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заведующая отделом организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА рассказала о неблагоприятных климатических условиях, которые ожидают Калугу в период в 12 по 13 февраля по всей территории муниципалитета ожидаются сильные осадки в виде снега и усиление ветра до 20 м/с:

- В связи с угрозой аварий на объектах ТЭК и ЖКХ погодную обстановку предлагаем признать угрозой чрезвычайной ситуацией и ввести с 11:30 12 февраля текущего года режим повышенной готовности.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Сергей ВОЗИЛКИНрассказал о том, что техника для уборки снега подготовлена, на дорогах 1 и 2 категориях начали убираться с 20:00 11 февраля.

Начальник Калужского ЦГМС Константин НИКОЛЬСКИЙ отметил, что зима 2020-21 года отличается от предыдущих зим, на данный момент средняя высота снежного покрова составляет 51 сантиметр при норме 25 сантиметров.

Наталия Егорова рассказала, что определяются объекты и места, которые могут быть затоплены, если уровень воды в реке Оке поднимется. Уточнен расчет эвакуации населения в случае затопления, а также уточняются списки жителей, попадающих под расселение в период весеннего паводка.

Напомним, ранее МЧС сообщало, что с 14 по 18 февраля в Калужской области ожидаются аномальные холода. Температура воздуха будет опускаться до -30 градусов.