В Калуге машины не могут въехать в горки из-за заснеженных дорог

Грузовик с трудом проезжает по улице Гагарина в Калуге 12 февраля 2021 года.

Днем в пятницу, 12 февраля, в Калуге продолжается сильный снегопад. Город непрерывно засыпает уже около 20 часов.

Городские чиновники сообщают, что на уборку улиц брошены все силы, однако обстановка на дорогах остается тяжелой.

На улицах с большим уклоном возникают проблемы у грузовых автомобилей. Как сообщают очевидцы, сегодня водители не могли заехать в горку в Турынино и на Киевском проезде. На перекрестке Ленина, Луначарского и Дзержинского фура перекрыла проезд по Дзержинского.

Возникли проблемы и у водителя «Газели» на улице Гагарина. Он остановился на красный сигнал светофора, двигаясь в сторону сквера Мира. А потом с большими трудом смог поехать вновь.

Фура не может проехать по Киевскому проезду.

Пробка в Турынино из-за фуры, которая не может подняться в горку.

Как мы уже рассказывали, вечером 11 февраля в Калугу пришел балканский циклон «Волькер». За ночь выпала недельная норма осадков, утром в пятницу снегопад усилился.

Городские власти рассказали, что с улиц уже вывезено 3770 кубометров снега, и ввели режим повышенной готовности.

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