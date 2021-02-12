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В Калуге машины не могут въехать в горки из-за заснеженных дорог
Грузовик с трудом проезжает по улице Гагарина в Калуге 12 февраля 2021 года.
Днем в пятницу, 12 февраля, в Калуге продолжается сильный снегопад. Город непрерывно засыпает уже около 20 часов.
Городские чиновники сообщают, что на уборку улиц брошены все силы, однако обстановка на дорогах остается тяжелой.
На улицах с большим уклоном возникают проблемы у грузовых автомобилей. Как сообщают очевидцы, сегодня водители не могли заехать в горку в Турынино и на Киевском проезде. На перекрестке Ленина, Луначарского и Дзержинского фура перекрыла проезд по Дзержинского.
Возникли проблемы и у водителя «Газели» на улице Гагарина. Он остановился на красный сигнал светофора, двигаясь в сторону сквера Мира. А потом с большими трудом смог поехать вновь.
Фура не может проехать по Киевскому проезду.
Пробка в Турынино из-за фуры, которая не может подняться в горку.
Как мы уже рассказывали, вечером 11 февраля в Калугу пришел балканский циклон «Волькер». За ночь выпала недельная норма осадков, утром в пятницу снегопад усилился.
Городские власти рассказали, что с улиц уже вывезено 3770 кубометров снега, и ввели режим повышенной готовности.
МЧС предупреждает о 30-градусных морозах в Калужской области с 14 по 18 февраля
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