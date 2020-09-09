Участок улицы Энгельса перекрыли в Калуге

Утром в среду, 9 сентября, на улице Энгельса в Калуге закрыли для движения участок от улицы Суворова до улицы Чижевского. Фото опубликовали в группе «Калуга ДТП».

На Энгельса продолжаются ремонтные работы. В последние недели дорожники периодически перекрывают разные участки.

Ранее, напомним, ремонт дорог в Калуге обещали завершить к 1 сентября.

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