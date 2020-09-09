Забастовки, власть и стриптиз: с чего начиналось калужское телевидение

30 лет назад - 7 сентября 1990 года в нашем городе началось регулярное телевещание. Сюжеты шли без цензуры, снимали всё: от мэра и забастовок до стриптизёрш.

В этот день мы встретились с первым оператором появившейся в Калуге телекомпании Александром ОРЛОВЫМ. Он поделился с нами тем, как всё начиналось три десятилетия назад.

- В конце 80-х годов я работал на заводе, и был кинолюбителем, - рассказывает Александр Николаевич. - Перед рождением первого сына на отпускные деньги исполнил свою мечту и приобрел в магазине «Этюд» камеру. Снимать не умел, поэтому в Белинке перечитал все, что можно по этой теме. И это мне здорово помогло.

Александр ОРЛОВ с первой профессиональной камерой телевидения Panasonic М7, которая стоила чуть дороже чем новенький «Жигули».

В 1990-м году я участвовал в конкурсе любительских фильмов. Была интересная тема о Викторе Брежневе. Жаль, что сейчас мало кто помнит этого потрясающего человека, основателя ежегодного весеннего слета со сплавом на реке Калужке. Он потом погиб, утонул... И вот после конкурса ко мне подходят два человека и предлагают поработать на калужском телевидении. Они искали оператора.

Это еще времена СССР. Перестройка. Горбачев. Резкие перемены. Какое телевидение в Калуге, этого не может быть! У меня стабильная работа, как все бросить и уйти в неизвестность? Но я мечтал снимать! И решил рискнуть. Помню, как в конце августа захожу в телекомпанию, которая располагалась под телевышкой, ко мне подходит ее гендиректор Александр Бурцев, в руках у него камера, я никогда в жизни такой не видел - Panasonic М7 - чуть дороже, чем новенький «Жигули» с конвейера, причём в долларах. Протягивает ее мне и говорит: «Саш, завтра у тебя съемка!» Начинался новый учебный год.

Приказ №1

- Основателями калужского телевидения были два родных брата. Старший - Александр Бурцев – гендиректор, талантливый организатор, он закончил Бауманский. Младший – Юрий Бурцев – закончил колледж культуры, но уже через год поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. С Юры начиналось всё творчество. Он был и журналист, и режиссер, и водитель, и владелец транспорта – собственного «Москвича». С 1988-89 годов они снимали ролики, предвыборную компанию, были и эфиры, но от случая к случаю.

А регулярное вещание в Калуге началось 7 сентября 1990 года. Раз в неделю была калужская врезка на Пятом питерском канале перед программой «Пятое колесо». И это можно считать датой основания калужского телевидения.

Я оказался первым человеком, принятым на работу в «Калужскую телекомпанию» на должность оператора. В моей трудовой книжке есть запись от 2 сентября 1990 г. Приказ №1К. Буква «К» означала кооператив. Да, тогда это был кооператив! Но в стране всё быстро менялось. Вскоре потребовалась лицензия на вещание. Через полгода, 20.02.1991 г., произошла перерегистрация. Мы стали не кооперативом, а средством массовой информации - Ника ТВ. Хотя заставка «Ника» была изначально и при кооперативе.

Нынешний уполномоченный по правам человека в калужской области Юрий Зельников в 90-е годы курировал телевидение. Шли долгие обсуждения по вопросам слияния Ника ТВ и КЭТ с учредителями этих телекомпаний.

И пошло развитие! В декабре 1991 года появляется телекомпания КЭТ - чисто развлекательная, снимали легкие сюжеты и показывали западные фильмы: боевики, эротику. Раньше это можно было увидеть только в видеосалонах, которые пооткрывались по всей стране в том числе и в Калуге, да и билет не достанешь. А в 1992 году образовалось ГТРК.

Потом произошло слияние Ника ТВ и КЭТ, к тому времени КЭТ уже, можно сказать, прекратило свое существование по финансовым причинам.

Первый гендиректор Калужкой телекомпании Александр Аркадьевич Бурцев.

Зрители нам все прощали

- На момент вещания телекомпания состояла из шести человек: гендиректор, бухгалтер, режиссер, оператор, монтажер – он же и звукооператор, видеоинженер. Работать было очень интересно: надо звук писать, использовать разные приемы. Самой первой нашей передачей был журнал «Панорама» в жанре аналитическая публицистика – развернутые интервью. Шел он час. Сейчас я считаю, что это было тягомотно и неинтересно, но в то время так снимали. Думаю, за образец была взята передача «Пятое колесо» на ленинградском канале.

Мы - молодые, ничего не умели, но у нас было огромное желание сделать свое телевидение. И зрители полюбили нас, несмотря, ни на что. И прощали нам все! Даже качество эфира, которое, мягко говоря, оставляло желать лучшего - формат VHS (Video Home System). При монтаже страдало качество.

Чем аналоговое телевидение отличается от цифрового? В аналоговом с каждым процессом перезаписи качество хуже, цифра же клонирует. Бывало, что и картинка в эфире рвала: раз - и полосы пошли. Потому что видеомагнитофон перегрелся, так как работал с утра до вечера. И вот утром начинается монтаж, вечером нужно выдавать материал в эфир, а техника еще не остыла.

Под Новый год – 30 или 31 декабря 1990-го – мы провели первый Прямой эфир. Поставили елочку, дали свет помощней и устроили викторину. Юра Бурцев был мастером организовывать такие вещи. Назвали победителя, запустили в эфир клип, а сами быстро поехали за ним, тут же привезли, посадили перед камерой. Это была фантастика!

Александр Орлов и Юрий Бурцев.

Кассету передавали в Москву с машинистом

- Сначала мы ютились в маленькой комнатушке под телевышкой. А потом переехали на ул. Суворова в здание ГПИ 8. Некоторое время в эфир не выходили, переоснащались, но для федеральных каналов снимали.

Купили первую камеру Super vhs (Россия в тот период снимала в этом формате). А видеомагнитофона не было, потому что он стоил не одну машину «Жигули». Да и не купить его, он не продавался. Но наша камера позволяла снимать монтажно. Мы делали готовые сюжеты. Тут же садились с Юрой на его зеленый «Москвич», ехали на станцию «Калуга 1» и передавали кассету машинисту электрички. Потом возвращались, звонили на телекомпанию – встречайте.

В 1991 году к нам пришел Александр Марин и начался такой взлет! Марин изначально был звездой. Живой, эрудированный, креативный. Он мне потом рассказывал, что шел из гаража и случайно пересекся с Юркой Бурцевым, тот говорит: «Ты чем занимаешься, приходи к нам журналистом». И Марин пришел. А потом привел своего друга по Бауманскому институту Юрия Антипова. То, что они делали, было очень мощно!

Я заметил, что ребята, которые кончали технический вуз, были просто асами жесткой информационной журналистики. А у тех, кто приходил из педа, лучше получались передачи художественной направленности.

Юрий Антипов в студии.

Главные сюжеты

- Съемок было много. Помню, пришли к главе администрации Дерягину. Там все удивляются: «Вы кто? Телевидение? Ребята, у нас в Калуге нет телевидения!» А тут какие- то пацаны с камерой заявились и утверждают, что есть!

Стали делать регулярные Прямые эфиры. Мэр Черников, потом Минаков отвечали на вопросы калужан. И многое решалось, социальная напряженность уходила.

Снимали в горсовете и облсовете. Там такие бурные дебаты шли, крики, все эмоционально, но без драк. И показать могли, что угодно. Не было табу ни на что, не было цензуры сверху.

Самый важный, на мой взгляд, сюжет мы сняли в начале 90-х. Приехали с Юрой к мэрии Калуги. Он говорит: «Сейчас будут флаг опускать». И я вижу, как опускается флаг СССР. Я не понимал, что происходит, у меня и сейчас слёзы на глазах. Я же родился в СССР! Мне тогда стало как-то не по себе. Потом вижу: достают триколор и вешают его. Этот сюжет тут же у нас забрали и показали по российскому ТВ, что Калуга стала одним из первых городов, где на мэрии вывешен российский флаг.

Снимал я и первую забастовку в Обнинске. Очень тяжелая съемка, это мужики и они отказываются от пиши. Делали сюжет и про чернобыльцев, как они борются за свои права. Переживаешь, всё через себя пропускаешь.

Молодые телеоператоры на здании ГПИ 8 телеоператоры. Их обучали с нуля.

Звезды зазвездившиеся и не очень

Александр Орлов снимает концерт Жанны Агузаровой на стадионе.

Удалось поснимать мне и разных звезд. Сейчас из молодежи никто не знает Жанну Агузарову, а в 90-х это была звезда №1. Выступала она на стадионе. Трибуны заполнены, но не битком. Народ ждет, а концерт никак не начинался. И тут её на машине ввозят на стадион. Она начинает с нами общаться и вдруг говорит: «Видите там звезда. Она так ярко светит, а рядом с ней планета, покажите эту планету». Я думаю: «Так странно», но поднял камеру вверх, типа планету показал. А когда она вышла на сцену и запела, это было нечто! Творилось что-то неописуемое. Люди выходили на беговые дорожки, танцевали в проходах между скамейками. Я просто наслаждался съемкой. А что началось после эфира! Столько звонков: «Ради Бога, покажите еще. Скиньте, я вам принесу кассету»…

А через некоторое время я снимал «Браво». У них был новый солист и Женя Хавтан меня попросил: «Не снимай Сюткина, как народного артиста. У нас только что Агузарова ушла, зазвездилась».

Я не знал, кто такой Сюткин, но, когда его услышал, полюбил эти песни. Сюткин потом тоже зазвездился и ушел. Вот такая судьба у моего любимого коллектива.

Интересный случай был с Эдитой Пьехой. Она приезжала в Концертный зал. Сначала снимали интервью, потом концерт. Она поет, а я с камерой вокруг неё хожу и в какой-то момент оказываюсь почти перед ней - красивый кадр. Вдруг она останавливает концерт и спрашивает у зрителей: «Что случилось?» Они ей что-то отвечают. Она мягким голосом очень доброжелательно успокаивает зал: «Поймите, это ваше местное телевидение. Они работают, чтобы мой концерт увидели те, кто не сумел прийти». И даже взгляда с укором на меня не бросила. Но я уже старался никому не мешать.

Сенсационное тело

А однажды в Калугу приехала стриптизерша. Это была сенсация! Как гром среди ясного неба.

Тогда же можно было всё, никаких границ. Поехали снимать в Концертный зал. Народу – битком. Полумрак. Выходит женщина в черных колготках в сеточку и купальнике… Ну не интересная совсем. И начинает художественно ходить по сцене, делать красивые па.

Мужики в зале шумят, волнение, крики. Скажу честно, мне не понравилось. Потом выяснилось, что она к тому же была беременная. Но после выхода сюжета звонки не умолкали. Молодежь: «Ура!», старики: «Вы что себе позволяете?! Кто вам разрешил!?»

Александр Марин с очень крутой по тем временам камерой Super vhs.

Путч

- Конечно, запомнился мне август 1991 года. Прихожу на работу, мне говорят: «Саш, в Москве ГКЧП». Тут же пошли разные слухи, что будут массовые аресты, приготовлено огромное количество наручников. Две ночи были очень напряженными. Мы практически ночевали на работе.

Поехали в Москву. Первая точка съемки - где были раздавлены люди. Потом я увидел громадную демонстрацию. Памятник Дзержинскому уже снят. Лежит на боку и памятник Свердлову рядом с Большим театром. Свердлов в очках с портфелем, а на шее - петля толстенного каната и табличка, крупными буквами: «Палач». Я был просто в шоке! Что творится!

И вдруг на велосипеде подъезжает молодой человек лет 30-35. А я съемку уже закончил. Он спрашивает: «Вы с телевидения? Я хочу сделать заявление. Я против того, что происходит» И начинает объяснять, что это наша история… Его тут же окружает толпа, начинается гвалт. В это же время подъезжает громадная машина, за петлю на шее памятник Свердлову грузят на длинный грузовик и увозят. Ох, как это было страшно!

Клип в подарок

- Телевидение развивалось, достали камеру, которая снимала в формате Betacam в системе SECAM. Тяжелейшая техника. Камера весила 14 кг. Некоторые операторы с федеральных каналов, поднимая ее вверх, падали. Такая техника требовала особого отношения. Мы учились обращаться с ней.

Самой популярной программой на калужском телевидении очень долго была «Поздравляем вас», которую вела Галина Никоненко. Можно было заказать клип в подарок. За клипами Бурцевы ездили в Москву. Интересную программу вел режиссер Николай Троицкий, он беседовал с разными известными калужанами... Мы постоянно что-то новое придумывали, старались заинтересовать зрителей.

На телевидение я отработал 27 лет. Мой старший сын закончил ВГИК, работает в Останкино на федеральном канале. Сам я редко сейчас включаю телевизор, устал, и работаю дедушкой.