Как будет ходить общественный транспорт Калуги на выходных

Как мы уже рассказывали, с 20 апреля общественный транспорт Калуги работает только в утреннее и вечернее время. Такие меры приняты городскими властями, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

В будние дни автобусы и троллейбусы возили пассажиров только с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00. Такое же расписание сохранится и на выходных, рассказали в городской управе. Когда калужане смогут днём пользоваться транспортом, пока никто сказать не может. Ограничительные меры действуют «до особого распоряжения».

На утро 25 апреля в Калужской области зафиксировали уже 583 случая заражения коронавирусом. Наибольший прирост наблюдается в Калуге и Боровском районе.

Тем временем

В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.

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