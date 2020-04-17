Отмена транспорта в Калуге: как будут ходить автобусы и троллейбусы с 20 апреля

С понедельника, 20 апреля, общественный транспорт Калуги будет работать только в утреннее и вечернее время. Такие меры приняты городскими властями по поручению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши. Калужан призывают оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Как рассказали в пятницу в городской управе Калуги, общественный транспорт в городе будет работать с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00.

- С 10:00 до 16:00 автобусы и троллейбусы на линию выходить не будут, - говорится на сайте городской управы. - Такой же режим будет действовать на выходных. Руководителям компаний-перевозчиков рекомендуется ввести систему безналичной оплаты проезда, сократить выпуск на маршруты автобусов малой вместимости, заменив их на автобусы большой и средней вместимости. Руководители предприятий, не являющихся государственными и муниципальными, должны будут обеспечить своих сотрудников, продолжающих работать, справками. Руководители предприятий и учреждений, подведомственных городской управе, помимо справок должны будут обеспечить пропусками автомобили, на которых их подчиненные перемещаются по городу.

Как подчёркивают в горуправе, данное расписание будет действовать до особого распоряжения.

Ранее, напомним, городская управа объявила о том, что автобусы и троллейбусы будут ходить только по три часа утром и вечером, а на выходных и вовсе всё отменялось. Однако чуть позже врио городского головы Дмитрий Денисов озвучил новую информацию. А на официальном сайте администрации появились извинения за ложную информацию.

Тем временем

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