Калужские чиновники извинились за информацию об отмене общественного транспорта

Как мы уже рассказывали, городская управа Калуги в среду, 15 апреля, объявила о резком ограничении работы общественного транспорта из-за роста числа заболевших коронавирусом. Уже с 16 апреля автобусы и троллейбусы должны были ходить только по три часа утром и вечером, а на выходных и вовсе всё отменялось.

Вечером в тот же день врио городского головы Дмитрий Денисов уточнил информацию: теперь ограничения ожидаются с понедельника, 20 апреля. Как именно будет ходить транспорт, власти города до сих пор не сообщили, однако на официальном сайте администрации появились извинения за первую информацию об отмене транспорта.

- Уважаемые калужане! На сайте городской управы города Калуги была размещена информация об ограничении движения общественного транспорта в областном центре, - говорится в публикации. - Данная информация была опубликована ошибочно. В настоящее время прорабатывается вопрос о режиме движения автобусов и троллейбусов. Информация о принятых решениях будет размещена дополнительно. Приносим свои извинения за ранее размещенную публикацию и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!

UPD. Утром 17 апреля появились новые данные по ситуации с эпидемией коронавируса в Калужской области. У нас опять резко выросло количество заболевших.

Тем временем

Полиция начала круглосуточно проверять всех автомобилистов на дороге Калуга - Тула. Блокпост организовали на границе Калужской и Тульской областей. Подробности.

Уважаемые читатели, а вы пользуетесь общественным транспортом? В какое время? Сможете ли без него обойтись? Пишите в комментариях!

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