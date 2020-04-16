Полиция начнёт круглосуточно проверять всех автомобилистов на дороге Калуга - Тула

В пятницу, 17 апреля, с 8 утра сотрудники полиции начнут круглосуточно дежурить на дороге Калуга – Тула в районе села Першино недалеко от границы с Калужской областью.

- Одной из задач данных мероприятий является выявление лиц с признаками заболевания коронавирусной инфекции, передвигающихся на автотранспорте, а также граждан, получивших предписание Роспотребнадзора о необходимости пребывания на карантине, проведение проверок соблюдения требований осуществления пассажирских перевозок, осуществление досмотровых мероприятий в отношении граждан и транспортных средств, - сообщает УМВД по Тульской области. - Сотрудники полиции будут вести учёт въезжающих на территорию региона, интересоваться целью визита, местом их пребывания и проводить мероприятия выборочного контроля.

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