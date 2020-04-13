Калужан начнут останавливать на въезде в Москву

С 15 апреля в Москве и Подмосковье вводится пропускной режим для передвижения по этим регионам на любом транспорте. Получать разрешение нужно будет в том числе и жителям Калужской области, которые будут направляться в столичные регионы или обратно. Подробнее о том, как получить пропуск, мы рассказывали в этой статье.
А в понедельник полиция Москвы сообщила, что с 15 апреля на въездах в столицу будут дежурить сотрудники ГИБДД.
- Они будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта, - отмечают в ГУ МВД по Москве. - В связи с этим возможны затруднения в движении. Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки. Без крайней необходимости не покидайте жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять цифровые пропуска.
Тем, у кого не будет пропуска, грозит штраф в 5000 рублей. Причём нарушителей могут оштрафовать и несколько раз в день, если после первого разговора с полицейскими они не вернутся домой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.
Напомним, количество заболевших коронавирусом в Москве уже превысило 11 тысяч. В Калужской области зафиксировано 34 случая. В Калуге четыре человека попали в реанимацию.
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