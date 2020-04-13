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1871 новый случай коронавируса зафиксирован у калужских соседей

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 13.04.2020 12:50 0 465
1871 новый случай коронавируса зафиксирован у калужских соседей

За последние сутки количество больных коронавирусом в России вновь выросло на 16%. В Калуге, напомним, 10 новых случаев по сравнению с утром воскресенья, а в остальных регионах страны суммарно – 2548. Общее число зараженных в России выросло до 18 328, умерли 148, выздоровели 1470.

В соседних с Калужской областью регионах зафиксирован 1871 новый пациент:

  • Москва - 1355
  • Московская область - 495
  • Тульская область – 11
  • Орловская область – 5
  • Смоленская область - 4
  • Брянская область - 1

Распределение остальных случаев по регионам:

  • Санкт-Петербург - 121
  • Тверская область - 44
  • Краснодарский край - 41
  • Нижегородская область - 30
  • Ростовская область - 26
  • Красноярский край - 25
  • Республика Башкортостан - 23
  • Оренбургская область - 20
  • Рязанская область - 18
  • Пензенская область - 17
  • Ленинградская область - 16
  • Республика Мордовия - 16
  • Ульяновская область - 16
  • Курская область - 15
  • Кабардино-Балкарская Республика - 15
  • Чувашская Республика - 15
  • Кировская область - 15
  • Тюменская область - 14
  • Хабаровский край - 14
  • Владимирская область - 13
  • Ставропольский край - 12
  • Воронежская область - 11
  • Республика Татарстан - 11
  • Республика Марий Эл - 10
  • Новгородская область - 8
  • Новосибирская область - 8
  • Архангельская область - 7
  • Свердловская область - 7
  • Иркутская область - 7
  • Ивановская область - 6
  • Липецкая область - 6
  • Волгоградская область - 6
  • Забайкальский край - 6
  • Псковская область - 5
  • Республика Ингушетия - 5
  • Самарская область - 5
  • Калининградская область - 4
  • Ямало-Ненецкий АО - 4
  • Республика Бурятия - 4
  • Томская область - 4
  • Приморский край - 4
  • Челябинская область - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Карачаево-Черкесская Республика - 2
  • Чеченская Республика - 2
  • Саратовская область - 2
  • Алтайский край - 2
  • Кемеровская область - 2
  • Республика Карелия - 1
  • Вологодская область - 1
  • Астраханская область - 1
  • Омская область - 1
  • Магаданская область - 1
  • Еврейская АО - 1
  • Республика Крым - 1
Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 13.04.2020 12:50 0 465
Тэги: общество коронавирус статистика
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