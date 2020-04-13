1871 новый случай коронавируса зафиксирован у калужских соседей

За последние сутки количество больных коронавирусом в России вновь выросло на 16%. В Калуге, напомним, 10 новых случаев по сравнению с утром воскресенья, а в остальных регионах страны суммарно – 2548. Общее число зараженных в России выросло до 18 328, умерли 148, выздоровели 1470.
В соседних с Калужской областью регионах зафиксирован 1871 новый пациент:
- Москва - 1355
- Московская область - 495
- Тульская область – 11
- Орловская область – 5
- Смоленская область - 4
- Брянская область - 1
Распределение остальных случаев по регионам:
- Санкт-Петербург - 121
- Тверская область - 44
- Краснодарский край - 41
- Нижегородская область - 30
- Ростовская область - 26
- Красноярский край - 25
- Республика Башкортостан - 23
- Оренбургская область - 20
- Рязанская область - 18
- Пензенская область - 17
- Ленинградская область - 16
- Республика Мордовия - 16
- Ульяновская область - 16
- Курская область - 15
- Кабардино-Балкарская Республика - 15
- Чувашская Республика - 15
- Кировская область - 15
- Тюменская область - 14
- Хабаровский край - 14
- Владимирская область - 13
- Ставропольский край - 12
- Воронежская область - 11
- Республика Татарстан - 11
- Республика Марий Эл - 10
- Новгородская область - 8
- Новосибирская область - 8
- Архангельская область - 7
- Свердловская область - 7
- Иркутская область - 7
- Ивановская область - 6
- Липецкая область - 6
- Волгоградская область - 6
- Забайкальский край - 6
- Псковская область - 5
- Республика Ингушетия - 5
- Самарская область - 5
- Калининградская область - 4
- Ямало-Ненецкий АО - 4
- Республика Бурятия - 4
- Томская область - 4
- Приморский край - 4
- Челябинская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 2
- Чеченская Республика - 2
- Саратовская область - 2
- Алтайский край - 2
- Кемеровская область - 2
- Республика Карелия - 1
- Вологодская область - 1
- Астраханская область - 1
- Омская область - 1
- Магаданская область - 1
- Еврейская АО - 1
- Республика Крым - 1
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