1871 новый случай коронавируса зафиксирован у калужских соседей

За последние сутки количество больных коронавирусом в России вновь выросло на 16%. В Калуге, напомним, 10 новых случаев по сравнению с утром воскресенья, а в остальных регионах страны суммарно – 2548. Общее число зараженных в России выросло до 18 328, умерли 148, выздоровели 1470.

В соседних с Калужской областью регионах зафиксирован 1871 новый пациент:

Москва - 1355

Московская область - 495

Тульская область – 11

Орловская область – 5

Смоленская область - 4

Брянская область - 1

Распределение остальных случаев по регионам:

Санкт-Петербург - 121

Тверская область - 44

Краснодарский край - 41

Нижегородская область - 30

Ростовская область - 26

Красноярский край - 25

Республика Башкортостан - 23

Оренбургская область - 20

Рязанская область - 18

Пензенская область - 17

Ленинградская область - 16

Республика Мордовия - 16

Ульяновская область - 16

Курская область - 15

Кабардино-Балкарская Республика - 15

Чувашская Республика - 15

Кировская область - 15

Тюменская область - 14

Хабаровский край - 14

Владимирская область - 13

Ставропольский край - 12

Воронежская область - 11

Республика Татарстан - 11

Республика Марий Эл - 10

Новгородская область - 8

Новосибирская область - 8

Архангельская область - 7

Свердловская область - 7

Иркутская область - 7

Ивановская область - 6

Липецкая область - 6

Волгоградская область - 6

Забайкальский край - 6

Псковская область - 5

Республика Ингушетия - 5

Самарская область - 5

Калининградская область - 4

Ямало-Ненецкий АО - 4

Республика Бурятия - 4

Томская область - 4

Приморский край - 4

Челябинская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Чеченская Республика - 2

Саратовская область - 2

Алтайский край - 2

Кемеровская область - 2

Республика Карелия - 1

Вологодская область - 1

Астраханская область - 1

Омская область - 1

Магаданская область - 1

Еврейская АО - 1

Республика Крым - 1

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