Ненасытный асфальт продолжает впитывать разметку

На прошлой неделе мы рассказывали о разметке, которая исчезла на новом асфальте, уложенном в Калуге в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Краска не продержалась и нескольких недель. На этот материал отреагировал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
Глава региона объяснил проблему - разметку впитал свежий асфальт. И дал три дня на исправление ситуации.
- Сейчас несколько дней будет солнечно, надо нанести разметку, - заявил губернатор на совещании в понедельник. - Взяли, нанесли на свежеуложенный асфальт, конечно, она туда впиталась - и всё, ее не видно. И деньги потратили, и работа, считай, не сделана. Надо было подождать три-четыре дня. Я и строителей тоже понимаю... Но надо переделывать. Причём сейчас, немедленно надо включиться, три дня будет погода. Повсеместно нанести эту разметку.
Дорожники прислушались к пожеланиям губернатора и вновь вышли на проезжую часть с краской. Однако эта самая новая разметка тоже начала исчезать.
Переход на улице Тульской. Новой разметке всего три дня, а по центру дороги она уже почти впиталась в асфальт.
В другой части Тульской ситуация чуть лучше.
Тут дорожники, похоже, решили запутать асфальт-вредитель. Отметки оставили в одном месте, а линии провели чуть в стороне.
Улица Никитина. Здесь нарисовали разметку только на переходах.
А на Плеханова всё наоборот: на «зебры» краски не хватило.
Улица Марата.
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