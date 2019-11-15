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Ненасытный асфальт продолжает впитывать разметку

15.11.2019 16:15 8 805 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Ненасытный асфальт продолжает впитывать разметку

На прошлой неделе мы рассказывали о разметке, которая исчезла на новом асфальте, уложенном в Калуге в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Краска не продержалась и нескольких недель. На этот материал отреагировал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Глава региона объяснил проблему - разметку впитал свежий асфальт. И дал три дня на исправление ситуации.

- Сейчас несколько дней будет солнечно, надо нанести разметку, - заявил губернатор на совещании в понедельник. - Взяли, нанесли на свежеуложенный асфальт, конечно, она туда впиталась - и всё, ее не видно. И деньги потратили, и работа, считай, не сделана. Надо было подождать три-четыре дня. Я и строителей тоже понимаю... Но надо переделывать. Причём сейчас, немедленно надо включиться, три дня будет погода. Повсеместно нанести эту разметку.

Дорожники прислушались к пожеланиям губернатора и вновь вышли на проезжую часть с краской. Однако эта самая новая разметка тоже начала исчезать.

Переход на улице Тульской. Новой разметке всего три дня, а по центру дороги она уже почти впиталась в асфальт.

В другой части Тульской ситуация чуть лучше.

Тут дорожники, похоже, решили запутать асфальт-вредитель. Отметки оставили в одном месте, а линии провели чуть в стороне.

Улица Никитина. Здесь нарисовали разметку только на переходах.

А на Плеханова всё наоборот: на «зебры» краски не хватило.

Улица Марата.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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