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Разметку на новом асфальте смыло даже без дождей

08.11.2019 16:46 6 561 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Разметку на новом асфальте смыло даже без дождей

К первой неделе ноября в Калуге почти не осталось разметки, которую всего месяц назад наносили на дорогах, в спешке отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И даже привычные к отсутствию разметки на улицах калужские автомобилисты удивились такой скорости. Тут даже не скажешь, что разметку смыло первым дождем. И дождей-то пока почти не было, а краска все равно сошла.

Городские власти говорят, что во всем виноват подрядчик. Тот самый, что собирался сдать все дороги к 30 сентября, а продолжает делать до сих пор.

Как комментировал недавно ситуацию городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, новую разметку подрядчик обязан нанести. Но только если погода будет благоприятной – температура выше +5 и отсутствие дождя. За неделю после этого высказывания градоначальника было несколько погожих дней, однако разметка так и не появилась.

Улица Плеханова.

Возмущены и в ГИБДД.

- Вы сами видите, она и месяца не выдерживает, - рассказал на днях начальник ГИБДД УМВД РФ по Калуге Алексей Москаленко. - В последнее время – скорее всего, из-за финансовой составляющей, – отказались от добавления в краску наполнителя – так называемых стеклянных шариков. Благодаря им разметка была видна в условиях недостаточной видимости. Мне кажется, настало время опять вернуться к этому.

В ближайшее время синоптики обещают похолодание. И периодические дожди. Чиновники же собираются принять все отремонтированные улицы до 18 ноября. Будет ли там разметка, пока никто не может сказать. Тем более, что управление городского хозяйства лишилось своего начальника Алексея Волкова. Новый руководитель пока не назначен. Хотя появилась неофициальная информация, что спеца для Калуги нашли в одном тюменском городе. Успеет ли приехать, пока не начнет сходить и асфальт?

Краска на Марата оказалась самой долговечной. Она не смывается уже несоклько недель.

Улица Тульская.

На всех информационных щитах не поленились исправить 1 сентября на 30-е. Но сроки все равно не выдержали.

Улица Никитина.

Улица Пушкина.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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