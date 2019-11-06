170 калужских автомобилистов пострадали от нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»

В понедельник, 5 ноября, начальник ГИБДД УМВД РФ по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО отчитался на городской планёрке о состоянии аварийности в областном центре за прошедшие 9 месяцев.

По словам Москаленко, в этом году проблем автоинспекторам добавил нацпроект «Безопасные и качественные автодороги».

- За период с 1 апреля по 30 сентября на дорогах областного центра зарегистрировано 173 ДТП, связанных с наездом на препятствия, ямы, - доложил начальник городской дорожной полиции. – Сейчас основным недостатком является отсутствие дорожной разметки, неоконченные работы по съездам. Надеемся, что в ближайшее время работы всё-таки будут завершены.

На качестве разметки Алексей Москаленко остановился отдельно. По его словам, оно не соответствует предъявляемым требованиям.

- Вы сами видите, она и месяца не выдерживает. В последнее время – скорее всего, из-за финансовой составляющей, – отказались от добавления в краску наполнителя – так называемых стеклянных шариков. Благодаря им разметка была видна в условиях недостаточной видимости. Мне кажется, настало время опять вернуться к этому.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ пообещал, что замечания специалистов ГИБДД будут учтены в специальной комплексной программе. На её разработку градоначальник отвёл месяц.

Что касается автомобилистов, пострадавших в результате реализации дорожного нацпроекта, то все они получат денежные компенсации, заверил Разумовский.

- На будущее – более грамотное планирование, - добавил он. – Если есть возможность без ограничения мобильности людей перекрывать улицы, которые попали в план «БКАД», их надо перекрывать полностью. Слишком рискованные работы, много коммуникационных колодцев, эту работу невозможно сделать за ночь, просто ресурсов не хватает. Давайте перекрывать улицы фрагментами. Но, если не перекрывать, то в щадящем для автолюбителей режиме. Пусть в ущерб исполнителю работ, но люди ни в коем случае не должны страдать и проходить ещё раз через то, через что им пришлось пройти в этом году.

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