Начальника городского хозяйства отправили на новую должность

В пятницу, 8 ноября, городской голова города Калуги Дмитрий Разумовский подписал распоряжение о назначении Алексея Волкова заместителем городского головы-начальником управления делами городского головы. Помимо этого управления, он будет курировать управление по работе с населением на территориях и отдел по организации защиты населения.
Напомним, что до сегодняшнего дня Алексей Волков был начальником управления городского хозяйства, отвечающего за ремонт дорог в Калуге.
- Мне предъявлять ему претензии не за что. Я прекрасно видел и сам отслеживал, как велась работа на объектах. Конечно, были определённые ошибки в организации работы подрядчика, были ошибки в организации системы контроля. Но в целом, учитывая тот сложнейший объём работ, который был сделан, он, на мой взгляд, заслуживает благодарности, - высказался о работе Волкова Дмитрий Разумовский на недавней встрече с журналистами.
Исполнять обязанности начальника управления городского хозяйства теперь будет заместитель Волкова - Игорь Бугаенко.
Юрий Моисеев, который ранее был начальником управления делами городского головы, будет курировать социальный блок - управления физкультуры, спорта и молодежной политики, ЗАГС, соцзащиты, образования и культуры, а также отдел по охране прав несовершеннолетних.
Алексей Комов, до последнего времени работавший заместителем начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, назначен заместителем городского головы, сообщает пресс-служба городской управы.
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