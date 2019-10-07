Руководителя управления, которое провалило ремонт дорог в Калуге, наградили медалью

4 октября губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подписал постановление за номером 455 о награждении юбилейной медалью «75 лет Калужской области» первого заместителя городского головы Калуги – начальника Управления городского хозяйства Алексея ВОЛКОВА.

Основанием для награждения стали «активное участие и высокие достижения в социально-экономическом развитии Калужской области». О каких именно «высоких достижениях» Волкова идёт речь, в документе не уточняется.

Напомним, именно Управление городского хозяйства отвечает за реализацию в Калуге национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он едва не оказался под угрозой срыва. Всё лето калужские чиновники обещали завершить ремонт дорог к 1 сентября. Однако эти работы продолжаются до сих пор.