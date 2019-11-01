Разумовский: «Тянуть за уши подрядчиков больше не будем»

01.11.2019 16:21 687 Елена ФРАНЦУЗОВА, Оксана ИВАНОВА, фото авторов.

В пятницу, 1 ноября, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ провёл очередную пресс-конференцию. Одной из главных тем встречи стала реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он едва не оказался под угрозой срыва из-за недобросовестного подрядчика, ООО «Липецк дорога». Журналисты попросили градоначальника дать оценку проделанной работе.

Как из Калуги жуликов выкинули

– Могли бы сделать и лучше, - ответил Разумовский. – Не столько с точки зрения объёма и качества работ, сколько с точки зрения процесса. Процесс, на мой взгляд, исполнитель и куратор могли организовать в более щадящем для горожан режиме. Естественно, в таком масштабном проекте невозможно было не совершить ошибок. Мы их обязательно учтём на будущее.

Громких отставок по итогам реализации проекта – в частности, отставки начальника Управления горхозяйства, которое отвечало за программу, – скорее всего, ждать не стоит. По мнению Дмитрия Разумовского, нагнетание атмосферы вокруг Алексея Волкова, занимающего эту должность, «абсолютно безосновательно».

- Мне предъявлять ему претензии не за что. Я прекрасно видел и сам отслеживал, как велась работа на объектах. Конечно, были определённые ошибки в организации работы подрядчика, были ошибки в организации системы контроля. Но в целом, учитывая тот сложнейший объём работ, который был сделан, он, на мой взгляд, заслуживает благодарности. Почётную грамоту он за это уже получил, потому что работа велась человеком в режиме 24/7. Он брал на себя ответственность по многим решениям. Если бы не он, мы бы сегодня дороги не сдали – я вам гарантирую. Этот жулик, который был выкинут из города, ещё долго рассказывал бы нам сказки, что будет усиливаться. Мы бы проект не сдали, если бы не было принято волевых, сильных решений конкретным сотрудником. Я могу только поблагодарить его за эту работу.

«Жулик», то есть подрядчик из Липецка, попал в Калугу на вполне законных основаниях, выиграв соответствующий аукцион. Чтобы в будущем этого не происходило, горуправа провела серьёзную работу с министерством дорожного хозяйства Калужской области.

- Мы «зашили» более жёсткие требования в график производства работ и техническое задание. Будем оперативно расторгать контракт уже после первых этапов работ, в частности, фрезерования, если они не будут выполнены вовремя. Законодательство, слава Богу, это позволяет. Учитывая опыт этого года, никто больше тянуть подрядчиков за уши не будет. Вообще. Теперь, если будет нарушение сроков, будем выгонять и искать новых.

Разбитые примыкания

Эмоциональным получилось обсуждение затянувшегося ремонта примыканий к отремонтированным в рамках нацпроекта дорогам. Многие из них стоят разбитыми неделями и даже месяцами, посетовали журналисты.

- По примыканиям работа велась поэтапно, - прокомментировал Разумовский. – Была задача – максимально быстро сделать основные ходы. В частности, по центральным улицам: Тульской, Никитина, – примыкания оставили на вторую очередь. Сейчас, в последний месяц, идут работы по ним. Технология примерно такая же, как и при укладке основного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Всего у нас было более 400 примыканий. До конца недели большую часть сделаем, останется участок на Грабцевском шоссе.

Электробусы будут собирать в Калуге. Рано или поздно

Ещё в 2016 году белорусы предложили заменить троллейбусы в Калуге электробусами – автобусами-электромобилями, электроэнергия для которых запасается и хранится на борту в накопителе.

Тогда эту идею реализовать не получилось. На встрече с журналистами городской голова Калуги Дмитрий Разумовский сообщил, что власти от проекта не отказались, он активно обсуждается и прорабатывается.

- Проект интересный, - отметил городской голова. – Выделю несколько этапов. Это возможность организации небольшого сборочного производства на территории базы калужского троллейбуса. Такая возможность сейчас прорабатывается, там много как технических, так и юридических вопросов. Будем идти к этому. Плюс для наших белорусских партнёров открывается возможность доступа на большие рынки Центральной России, Московской агломерации. Первые шаги сделаны, были встречи, переговоры, в том числе и на предприятии. Руководство предприятия высказало интерес в создании такого производства в Калуге. Будем стараться реализовать проект. Рано или поздно это произойдёт.

О прогулках по Театральной, Воскресенке и Губернскому парку

В очередной раз коснулись журналисты и проблемы сохранения исторического облика города. По словам градоначальника, в рамках программы «Старый город» горуправа заказала историко-культурные экспертизы по 50 объектам культурного наследия.

- Цель работы заключается в том, чтобы чётко определить параметры каждого объекта, - пояснил Дмитрий Разумовский.

Он подчеркнул: без привлечения внебюджетных средств сохранить даже десятую часть исторических зданий, расположенных в Калуге, власти не в состоянии. Поэтому сейчас создаётся механизм привлечения инвесторов.

- Такие объекты мы можем предлагать инвестору в аренду – рубль за квадратный метр, - сказал Разумовский. – Я лично всем, кому могу, их показываю. По Воскресенской улице мы гуляем с инвесторами. Я рассказываю, как и что можно было бы сделать, чтобы эти объекты обрели новую жизнь.

Примерно так же городской голова пытается заинтересовать инвесторов несколькими домами на улице Баумана.

Что касается дома Яковлева, который давно стоит наполовину снесённым, то, как сказал градоначальник, «инвестор долго раздумывает». Возможно, к юбилею Калуги он всё-таки приведёт здание в порядок.

Городской голова пообещал, что со временем благоустроят и Губернский парк. Уже заказан и подготовлен проект понижения категорийности лесов. Сейчас его согласовывают с Рослесхозом. Без этого начать капитальное строительство в парке невозможно.

О парковках

Рассказал Разумовский и о платных парковках.

- По Суворова запуск отложили до конца года, - говорит глава Калуги. - Там как с технологическими моментами связано, системы тестируются, настраиваются, так и с организационными. Соглашения должны быть подписаны со структурами ГИБДД для того, чтобы можно было вести мониторинг, штрафы собирать. Планы по расширению тоже есть, в основном центр города.

Городской голова заверил, что жителей улиц, на которых будут организовывать платные парковки, пригласят на слушания.

- Все, естественно, будут против. Но мы тут будем собирать экспертов, в первую очередь для того, чтобы сделать оценку эффекта. Как парковка на эту территорию повлияет, что будет с дворовыми территориями в этом случае, есть ли необходимость делать - и кто за это будет платить - межевание земельных участков для того, чтобы можно было шлагбаумы поставить между многоквартирными домами. То есть подойдем более комплексно, глубоко, - пообещал городской голова. - Сейчас прорабатываем возможность именно для местных жителей сделать абонемент либо освободить от платы, либо сделать её условной. Например, ночью она будет бесплатной для местных жителей, днём какая-то символическая плата. Посмотрим.